La santé d’Alex Caruso va être surveillée de près

Boucler les 82 matches d’une saison régulière, Alex Caruso ne l’a jamais fait. En cinq saisons dans la ligue, le meneur des Bulls n’a d’ailleurs jamais atteint la barre des 70 matches joués. La saison passée, il a dû se contenter de 41 petites rencontres.

En janvier dernier, il a été fauché en plein vol par Grayson Allen à Milwaukee. Le geste dangereux de ce dernier lui a valu plusieurs semaines à l’infirmerie. Mais avant cela, le remplaçant s’est tordu le pied, a été touché à un mollet et à une cuisse…

Bref, il n’a cessé de cumuler les pépins physiques, ce qui était déjà le cas lorsqu’il portait encore le maillot des Lakers. Difficile de ne pas y voir une corrélation avec son style de jeu pratiqué. Le joueur non-drafté est connu pour sa dureté et son engagement physique de tous les instants, en défense notamment.

Devenu l’un des meilleurs intercepteurs de la ligue la saison passée, l’intéressé a ainsi décidé de se muscler cet été pour mieux résister aux chocs.

« J’essaie de prendre un peu de poids, de gagner du muscle, au niveau des membres inférieurs et du dos. Et d’affiner mon jeu aussi. Je suis à la salle depuis un mois et demi. Je veux jouer autant de matches possibles la saison prochaine. Même si, face à une blessure du poignet ou une commotion cérébrale, je ne peux pas faire grand-chose. Mais je dois m’assurer d’éviter les petites blessures musculaires, pour ne pas manquer à mon équipe », lâchait-il le mois dernier.

Les Bulls, aussi, ont un rôle à jouer dans ce processus. Le Chicago Sun Times suggère ainsi à Billy Donovan et à son staff de contrôler ses minutes. Le quotidien américain s’appuie notamment sur une statistique selon laquelle son temps de jeu est plus important lorsque les Bulls s’inclinent (29 minutes) que lors des matches remportés (27 minutes). Ce constat était déjà valable lors de ses deux saisons précédentes à Los Angeles.

Utiliser l’ « energizer » sur de plus courtes séquences donc ? À voir. Une chose est sûre, avec 28 minutes en moyenne, il n’avait jamais été autant mobilisé en carrière. Les Bulls devront dans tous les cas faire des choix dans la répartition de leurs minutes. En plus de Lonzo Ball et du jeune Ayo Dosunmu, Coby White est toujours dans l’effectif. Effectif qui vient d’être renforcé avec les arrivées de Goran Dragic et de Dalen Terry. Autrement dit, les ressources sur les postes 1 et 2 ne vont pas manquer.

Gare à l’embouteillage même, à condition que le facteur blessure ne gâche pas tout… « Je ne sais pas si on a pu voir tout notre potentiel. Voir autant de gars manquer autant de matchs, Lonzo qui n’a pas pu revenir pour les playoffs… Ce sont des facteurs importants qui ont nui à notre alchimie, notre capacité à construire des habitudes tout au long de la saison. Mais on a une très bonne équipe avec de très bons éléments et qui a une chance d’être vraiment spéciale », affichait le joueur de 28 ans.