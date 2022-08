Danilo Gallinari très gravement blessé au genou ?

Recrue des Celtics, Danilo Gallinari participe cet été aux éliminatoires pour la Coupe du monde 2023 et à la préparation de l’Eurobasket, et malheureusement, la star du basket italien est sorti sur blessure dans le 4e quart-temps du match face à la Géorgie.

Auteur de 17 points dans la victoire de l’Italie (91-84), « Gallo » se tord le genou gauche tout seul, sur un appui en contre-attaque.

On peut craindre le pire pour son articulation avec une possible lésion d’un ligament… et c’est ce que craignait le coach Gianmarco Pozzecco après le match. « C’était un honneur de le coacher et j’ai vu de la douleur dans ses yeux » a-t-il déclaré.

Mais selon The Athletic, le ligament croisé antérieur serait intact et il pourrait s’agir d’une déchirure d’un ménisque…

