La saga Kevin Durant va-t-elle laisser des traces aux Suns ?

Au terme d’un feuilleton qui a accaparé toute l’attention durant une majeure partie de l’été, Kevin Durant est finalement resté à Brooklyn. Mais avant de se résoudre à rester un joueur des Nets jusqu’à nouvel ordre, l’ailier avait identifié deux destinations préférentielles, lorsqu’il avait formulé sa demande de transfert à la fin du mois de juin : le Heat et les Suns.

Rapidement identifiés comme un partenaire de transfert idéal, puisqu’ils possédaient en Deandre Ayton et Mikal Bridges deux éléments susceptibles de satisfaire les dirigeants du club de Brooklyn, les Suns se sont finalement retirés du dossier à la mi-juillet quand ils ont décidé de s’aligner sur l’offre de 133 millions de dollars sur quatre ans, proposée à leur pivot par les Pacers.

Son avenir désormais verrouillé dans l’Arizona, Deandre Ayton est intransférable au moins jusqu’à la mi-janvier, et les Suns vont ainsi repartir en quête du titre, avec un groupe sensiblement inchangé. Après que la rumeur d’un transfert d’un des tous meilleurs joueurs de la planète soit passée par là cet été…

La règle d’or en NBA : « business first »

Pour autant, Monty Williams n’est pas inquiet pour la cohésion de son groupe. Il avouait d’ailleurs, récemment, qu’il n’avait pas parlé une seule fois de la rumeur Kevin Durant à ses joueurs, puisqu’il n’y avait jamais vraiment cru.

« Je n’en ai jamais parlé avec mes gars. Ce que les gens doivent comprendre, c’est que ces transferts sont incroyablement difficiles à mettre en place. » explique le « Coach Of The Year » de la saison écoulée. « Quand j’ai entendu pour la première fois toutes les informations sur le dossier Kevin Durant, j’étais un peu sous le choc, parce que c’est finalement un honneur qu’un gars de son calibre souhaite venir jouer ici. »

Ainsi, le tacticien a ainsi préféré garder la tête froide et les esprits clairs, pour le bien de son groupe, jugeant de toute manière très maigres les chances des Suns de recruter Kevin Durant.

« Mais en même temps, je me suis demandé ‘à quel prix ?’. J’aime notre équipe et nos gars. Je n’allais pas avoir avec eux une conversation qui était largement dispensable. Et je pense que nos gars sont suffisamment matures pour comprendre qu’il s’agit de l’aspect business de cette ligue. C’est pour cela que je ne voulais pas en parler avec eux, car ce n’était pas nécessaire, et j’ai suffisamment de vécu dans cette ligue pour savoir que c’était hautement improbable de réussir à mettre ce transfert en place.«