Taurean Prince placé en détention provisoire

Considéré comme « fugitif » par la police du Texas, Taurean Prince a été arrêté à l’aéroport international de Miami et placé en détention provisoire. Selon le Star Tribune, le joueur n’était pas au courant qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, et on ne sait pas encore quelles sont les charges retenues contre lui. Selon The Athletic, ce serait pour une histoire de possession de stupéfiants.

Quoi qu’il en soit, l’ailier des Wolves est depuis 20h00 au Turner Guilford Knight Correctional Center, un établissement proche de l’aéroport, et la franchise a publié un court communiqué : « Nous sommes au courant des accusations supposées à l’encontre de Taurean Prince et sommes en train de recueillir plus d’informations. »