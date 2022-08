Pour Rick Pitino, Ben Simmons peut être le Draymond Green des Nets

Ancien coach des Knicks et des Celtics, mais aussi de Louisville et Kentucky, Rick Pitino est revenu depuis deux ans à New York pour prendre la tête de la fac’ d’Iona. Il y réalise même de belles choses, et il est évidemment aux premières loges pour suivre les résultats des Knicks et des Nets. Interrogé sur la volte-face de Kevin Durant et sur les ambitions des Nets, il est plutôt optimiste, même s’il sait que les superstars de l’équipe sont fragiles. Pour lui, il faut en tenir compte.

« C’est une équipe capable de jouer le titre » résume Pitino. « Vous avez trois très bons joueurs (avec Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons], il y aura des blessures, ils vont manquer des matches. Il faut être certain que les joueurs qui suivent, de la 4e à la 8e place, puissent jouer ce rôle. Il faut être certain que ces joueurs, de la 4e à la 8e place, soient capables de jouer. Il n’y a pas mieux que Kyrie et Kevin Durant. Ce sont deux des attaquants les plus explosifs de la NBA et si Simmons est rétabli, c’est un incroyable créateur et un très grand défenseur. Cela donne une super équipe. Je ne sais pas qui sont les joueurs de la 4e à la 8 place, mais ce sera un élément clé pour pouvoir gagner un titre. »

Pour répondre à Pitino, les « lieutenants » se nomment Seth Curry, Joe Harris, Nic Claxton, Patty Mills ou encore TJ Warren et Royce O’Neale, qui viennent d’arriver. Pour jouer le rôle de « glue guy », Pitino mise sur Ben Simmons.

« Chaque équipe a besoin d’un Draymond Green, et je pense que Simmons va sans doute jouer ce rôle » poursuit-il. « C’est le créateur, c’est le défenseur. »

On verra si Steve Nash est du même avis puisqu’il se murmure que Simmons débutera au poste 4 à Brooklyn pour jouer « point forward ». Exactement comme Draymond Green aux Warriors. Un rôle qui soulagera Kyrie Irving dont le jeu sans ballon sera essentiel.