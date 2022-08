Les bagues de champion d’Horace Grant sont à vendre

C’est un beau cadeau pour les (riches) nostalgiques des années 1990 et des Bulls de Michael Jordan. Les bagues de champion d’Horace Grant, remportées en 1991, 1992 et 1993 sont à vendre, jusqu’au 27 août.

C’est TMZ qui a sorti l’information, en précisant que ce n’est pas l’ancien intérieur qui cède ses bagues directement. Et pour cause : elles ne sont plus en sa possession et ont été vendues il y a bien longtemps.

Chaque bague, qui porte le nom de Grant et le bilan en playoffs des Bulls, pourrait atteindre les 100 000 dollars.

La dernière bague gagnée par l’ancien coéquipier de Jordan et Scottie Pippen, avec les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant en 2001, sera elle aussi vendue, mais son prix est attendu autour de 40 000 billets verts.