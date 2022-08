Kareem Abdul-Jabbar lance un podcast avec ses ex-partenaires de « Showtime »

La mode du podcast continue de déferler sur la galaxie NBA. Comme beaucoup d’autres joueurs, encore en activité ou retraités, Kareem Abdul-Jabbar lance lui aussi sa propre émission en ligne intitulée comme il se doit, « Skyhook ». Avec un thème plutôt porteur : le « Showtime » des Lakers, dans les années 1980.

L’ancien pivot légendaire de la formation californienne (1975-1989) explique avoir été influencé par le documentaire « Legacy : la véritable histoire des L.A. Lakers ». Après l’avoir visionné, son ancien coéquipier et ami, Norm Nixon (1978-1983), et lui ont décidé d’enregistrer un échange vidéo pour évoquer cette glorieuse époque.

« On a discuté de Magic Johnson, Pat Riley, de nos autres coéquipiers et de bien d’autres choses encore. Parler avec Norm de nos stratégies de jeu et de nos formidables coéquipiers a vraiment été un plaisir pour nous deux », décrit le Hall of Famer.

Cette vidéo, déjà en ligne, est la première d’une série d’échanges avec d’anciens partenaires de jeu et entraîneurs, dont notamment Jerry West, Michael Cooper, Byron Scott, Jamaal Wilkes, James Worthy, Kurt Rambis, Bob McAdoo ou encore AC Green.

« KAJ » précise que les prochaines vidéos sont réservées à ceux qui disposent d’un abonnement payant.