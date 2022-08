Les Knicks sont-ils à vendre ?

Depuis des années, on prête à James Dolan des envies de vendre les Knicks. Et depuis des années, des démentis sur ces intentions sont publiés. Le dernier en date, adressé au New York Post, provient du service communication et marketing de Madison Square Garden Sports : « Nous n’avons pas l’intention de vendre l’une ou l’autre des équipes », en référence aux Knicks donc, ainsi qu’aux Rangers (NHL).

Il s’agissait pour le groupe propriétaire des deux franchises, dirigé par James Dolan, de répondre aux récents propos de l’analyste, Jonathan Boyar. Celui-ci a supposé qu’une vente pourrait survenir l’année prochaine, une fois le projet « MSG Sphere », à Las Vegas, terminé.

Démarré en 2018, le chantier de cette dernière lubie doit en effet s’achever en 2023. Avec 157 mètres de large pour 102 mètres de haut, cette salle de concerts et de spectacles, qui va s’ajouter à la longue liste des constructions pharaoniques dans le désert du Nevada, est censée devenir la plus grande structure sphérique de la planète. Coût de l’opération : 1,8 milliard de dollars. À titre de comparaison, la Burj Khalifa de Dubaï avait coûté 1,5 milliard de dollars.

Ce projet est porté par Madison Square Garden Entertainment, société créée en 2020 lorsque MSG Sports s’est séparée de ses actifs non sportifs pour devenir une société indépendante. La même entité a le projet de construire une structure similaire à Londres.

Pour mémoire, James Dolan a commencé à prendre la main sur les Knicks dans les années 1990. La valeur de la franchise est évaluée à 5,8 milliards de dollars.