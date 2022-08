Un nouveau coloris pour la Kyrie Flytrap 6

Après un premier coloris « Nets » en noir et blanc, la Kyrie Flytrap 6 se présente sous un nouveau coloris plus clair. Celui-ci a le mérite d’en dévoiler un peu plus sur la composition de la paire, avec une tige dotée de mesh multicouches, en gris en l’occurrence, et une base renforcée, notamment à l’arrière par un motif « cousu », remontant presque au niveau du « Swoosh » en rouge et noir.

Les autres finitions sont en rouge et noir, comme le logo du joueur sur la languette en noir ou la semelle extérieure, en rouge et noir. Plus d’infois à venir sur la date de sortie et le prix de la Kyrie Flytrap 6.

