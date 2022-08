De retour à 100%, Jamal Murray a les doigts qui chauffent

De passage en Australie, Jamal Murray a fait une apparition remarquée à l’ouverture d’un NBA Store à Melbourne. S’il a confié qu’il connaissait très peu de choses du pays, même s’il est resté ami avec Isaac Humphries, son ancien coéquipier à Kentucky désormais au Melbourne United, le meneur a partagé son enthousiasme sur Jack White.

L’ailier australien a décroché un « two-way contract » avec les Nuggets après avoir convaincu en Summer League. Et il continuerait d’impressionner…

« Il détient le record de 100 tirs à 3-points les plus rapidement inscrits chez les Nuggets. Je ne l’ai pas encore défié, mais pour l’instant le record est à lui », a-t-il lancé.

Jamal Murray a également fait un point sur sa santé, un an et quatre mois après sa rupture d’un ligament croisé du genou gauche.

« Je me sens bien. Plus je joue, plus je suis confiant. Le pire, c’est d’avoir manqué deux campagnes de playoffs. J’ai l’impression d’avoir raté beaucoup de choses. Nous savons que notre équipe est meilleure que ce que nous avons montré, mais nous n’étions pas en bonne santé. Ça craint de perdre contre les Suns et les Warriors. Ça ne s’est pas passé comme on le voulait », a-t-il poursuivi.

Pas de regrets, beaucoup de motivation

Le meneur a été tenté de revenir en fin de saison dernière et sur le premier tour des playoffs face aux Warriors, mais ne regrette pas de n’avoir pas cédé à la tentation.

« Je travaillais dans ce sens et en essayant de rester mentalement concentré pour tenter de revenir à temps. Mais maintenant que je suis ici et que je pense à tout ce que j’ai fait depuis, c’est le jour et la nuit. En playoffs, je n’aurais pas été le joueur que je suis maintenant ni capable de bouger et de jouer de la façon que je veux ».

Après sa belle prestation dans la « bulle » d’Orlando pour terminer la fin de saison 2019/20, il avait réalisé un exercice 2020/21 époustouflant, son meilleur en carrière. Son objectif est désormais de retrouver son meilleur niveau. Une remontée en puissance qui pourra prendre du temps, même s’il aborde ce défi avec motivation.

« Sans aucun doute. Ce n’était même pas mon meilleur niveau, c’est ça le truc, il y a un autre niveau que vous n’avez pas encore vu. Je suis excité, il faut juste que j’y sois », a conclu le Canadien.