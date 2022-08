14 août 1994, le sacre de l’autre « Dream Team »

Près de deux ans après l’impact retentissant de la « Dream Team », composée de Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird notamment, aux Jeux olympiques de Barcelone, la « Dream Team II », aura également marqué les esprits lors de la Coupe du monde 1994.

Peut-être moins pour les noms qui ont composé l’effectif de Don Nelson, que pour sa dimension athlétique hors norme qui lui a permis d’écraser ses adversaires les uns après les autres, jusqu’à la finale face à la Russie, remportée 137-91.

Shaquille O’Neal en leader de la relève

Symbole de cette toute puissance, le titre de MVP de la compétition décroché par Shaquille O’Neal, pourtant remplaçant, qui a tourné à 18 points de moyenne.

« Shaq était notre leader. Il donnait le ton. Il faisait en sorte que tout le monde s’engage, mais aussi qu’on soit détendu. Son truc Shaq Fu était sorti à l’époque, et il sortait toujours des blagues. Mais c’était ludique dans le bon sens du terme, car lorsque les matchs commençaient, il était dominant. J’avais toujours ce problème des minutes avec une équipe aussi talentueuse, et il m’a même aidé en se portant volontaire pour sortir du banc certains matchs. Il m’a vraiment facilité la tâche », rappelle Don Nelson.

A ses côtés, on retrouve un effectif plus que solide avec son lot de légendes (Joe Dumars, Dan Majerle, Reggie Miller, Dominique Wilkins) et de futures stars en puissance comme Steve Smith, Shawn Kemp, Larry Johnson et Alonzo Mourning. Sans oublier le trio Mark Price – Kevin Johnson – Derrick Coleman.

Sur le parquet de Toronto, Team USA explose ses adversaires lors des phases de groupes, remportant ses six rencontres par plus de 36 points d’écart (41 sur la deuxième phase). Il en sera de même en demi-finale face à la Grèce (97-58) et donc en finale face à la Russie.

L’occasion de revoir cette démonstration de force à travers ce clip en condensé du match et de se remémorer l’intensité affichée par la « Dream Team II » des deux côtés du parquet. En attaque, l’alternance entre le jeu physique et l’adresse extérieure est parfaite, avec un joli 19/35 de loin (54.3% de réussite).