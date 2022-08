Puma dévoile la Rise Nitro !

Après la sortie de la TRC Blaze Court, la famille Puma Hoops s’agrandit avec la suite de la série « Nitro ». La Rise Nitro succède ainsi à la Nitro Fusion avec un nouvelle version revisitée qui se veut toujours plus performante sur tous les aspects.

Dans le détail, on trouve notamment la mousse Nitro intégrée à la semelle intermédiaire pour assurer confort et réactivité, ainsi qu’une plaque « ProPlate » pour offrir le meilleur transfert d’énergie selon les appuis sollicités et un caoutchouc « Grip » antidérapant pour la semelle extérieure.

La tige en mesh a été assortie de la technologie « Multizone », sans coutures, pour un soutien présent mais pas étouffant et une notion de « respirabilité » toujours agréable. Une bande PWR garantit également le meilleur maintien au niveau des chevilles.

Le premier coloris s’affiche en jaune complété de bandes en orange et bleu turquoise. Le logo Puma ressort en noir sur la languette et le talon. La paire est disponible depuis hier sur le site officiel de Puma France, au prix de 125 euros.

(Via Puma)

—

Commande sur basket4ballers.com la Puma Rise Nitro Sun Stream, enfilez l’énergie qui a déclenché une révolution dans le monde du basket. L’une des chaussures de jeu Air Jordan les plus légères à ce jour avec un coloris inspiré de Luka Doncic. Livraison et retour offert.