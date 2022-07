La TRC Blaze Court intègre la famille Puma

Baptisé « Puma Hoops », le département basket de la marque allemande s’agrandit avec la « TRC Blaze Court ». « TRC » comme « TRINOMIC », une technologie intégrée à la semelle extérieure, en « cellules », créée par Puma en 1990 et normalement réservée aux chaussures de running.

C’est donc la première fois qu’une chaussure destinée à la pratique du basket dispose de cette technologie, qui sera complétée par une bande de roulement en caoutchouc abrasif et antidérapant, une mousse en ProFoam+ et une mousse Pebax au niveau du talon pour la semelle intermédiaire afin d’assurer amorti et stabilité.

Le modèle est déjà disponible en trois coloris (noir, blanc et orange) sur le site officiel de Puma pour 115 euros.