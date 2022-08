Precious Achiuwa, un été pour exploser

On le sait, Nick Nurse est déjà très emballé par son groupe, dans lequel il voit « quelque chose de spécial ». Le coach des Raptors avait notamment avoué son enthousiasme en évoquant Precious Achiuwa, estimant qu’il « allait vraiment franchir un palier » lors du prochain exercice.

Ce dernier possède un important potentiel, il l’a montré depuis deux ans avec Miami et Toronto, mais reste encore très brut. S’il veut passer un cap pour sa troisième année, dans quels domaines doit-il travailler ?

« C’est un mix de plusieurs choses », répond Kenneth Miller, son coach personnel, à Sports Illustrated. « On a regardé beaucoup de vidéos, on a étudié et isolé ses défauts. Il peut devenir meilleur pour finir près du cercle, dribbler, créer son shoot après un dribble. Il aurait pu, d’après lui, être en meilleure forme physique à la fin de la saison aussi. »

Avec ces séances estivales, l’intérieur du Nigeria doit gagner en efficacité et en vitesse balle en main.

« On travaille sur le fait de jouer avec du rythme, de prendre des décisions rapides. En sachant quand les prendre, et quand il est préférable de passer la balle. Son dribble a énormément progressé. Les finitions près du panier sont bonnes. »

La saison 2022/2023 sera-t-elle celle de l’explosion pour Precious Achiuwa ?

« Vu le travail que j’ai observé, on va voir bien plus de sa part cette année, beaucoup plus », annonce Kenneth Miller. « Les fans des Raptors peuvent être impatients car il va se montrer. Il va faire beaucoup de bruit et surprendre énormément de monde. Les gens ne connaissent pas vraiment Precious Achiuwa. Ils ont seulement eu des aperçus. Cette année, il va démontrer qu’il a travaillé dur, il va montrer ce dont il est capable et à quel point il est polyvalent, offensivement et défensivement. »