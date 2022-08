À l’occasion d’un tournoi de golf de charité organisé par sa fondation, Nick Nurse n’a pas pu s’empêcher de discuter un peu de la saison à venir avec les médias présents sur place. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach des Raptors a semblé enthousiaste à l’idée d’attaquer la saison prochaine, à la tête d’un groupe (renforcé notamment par les arrivées d’Otto Porter Jr. et Juancho Hernangomez) dense.

De nombreux joueurs ont progressé la saison dernière, offrant encore plus de flexibilité à Nick Nurse lorsque son collectif évolue au complet. Le groupe des Raptors devrait conserver les mêmes atouts la saison prochaine.

« Je ne veux pas aller trop loin ici, mais je vois quelque chose de spécial dans ce groupe. J’ai vu de très bons signes par rapport à la cohésion, à la conviction et à la construction », a-t-il déclaré.

Des confirmations attendues, et de nouveaux talents prêts à éclore

Après les progressions de joueurs comme Gary Trent Jr, Scottie Barnes ou encore Precious Achiuwa, le coach des Raptors a bon espoir que d’autres éléments prennent la relève, afin de donner encore plus de relief à son effectif dont Fred VanVleet et Pascal Siakam resteront les leaders.

« Vous savez que j’aime bien Justin (Champagnie), n’est-ce pas ? Dalano (Banton) aussi, qui joue à plusieurs positions et je suis vraiment content de certaines choses qu’il fait. Malachi (Flynn) a été excellent l’autre jour à Los Angeles. Je pense que c’est une année importante pour lui et je crois vraiment qu’il y avait une fenêtre l’année dernière où il commençait à le faire avant qu’une blessure ne le mette sur la touche », a-t-il énuméré, avant de glisser un mot pour Precious Achiuwa, qui sera également attendu au tournant. « Il a été incroyablement motivé, intense et concentré durant cet été ».

Pascal Siakam restera le fer de lance de Toronto, et là aussi, Nick Nurse a de quoi être motivé au regard du programme de travail que s’inflige son poste 4 depuis la fin de la saison.

« Il a l’air absolument spectaculaire. Il suffit de s’asseoir et de le regarder s’entraîner, sa dimension athlétique est électrique. Il est concentré à fond, son tir est fluide et bien huilé. Il a l’air en super forme ».