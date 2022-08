Kyle O’Quinn s’exile au Japon

À 32 ans, ça sent la fin de parcours pour Kyle O’Quinn. Après huit saisons passées en NBA, entre Orlando (2012-2015), New York (2015-2018), Indiana (2018-2019) et Philadelphie (2019-2020), le pivot aura fait un bref passage en Europe, ponctué par six mois à Fenerbahce, et à peine plus au Paris Basketball.

Même si son arrivée avait été marquante pour le Paris Basketball et pour la Betclic Elite, le résultat n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes placées en lui, puisque le joueur a finalement été coupé en mars dernier (10.5 points, 6 rebonds et 2.7 passes décisives en 24 minutes en moyenne sur 19 matchs).

À l’issue d’une fin de saison sans jouer, Kyle O’Quinn s’est donc engagé pour un avec les SeaHorses de Mikawa et évoluera donc dans le championnat japonais.

« Je suis heureux de venir à Mikawa. J’ai hâte de relever ce nouveau défi. J’ai entendu d’excellentes choses sur l’équipe, la ligue et les supporters. Mon objectif est d’aider l’équipe à gagner beaucoup de matchs », a-t-il ainsi dit.

Si on n’est pas sûr de le revoir en Europe, il y a encore moins de chances pour qu’on le revoit un jour en NBA.