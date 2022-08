Un maillot des Finals 1998 de Michael Jordan bientôt en vente

Nouveau record en vue pour Michael Jordan ? C’est possible tant les produits autour de l’ancien joueur de Chicago s’arrachent à prix d’or depuis la diffusion de « The Last Dance » au printemps 2020.

Et là, Sotheby’s n’a pas n’importe quel objet en mains puisqu’il s’agit du maillot du Game 1 des Finals 1998 contre le Jazz, les dernières de Michael Jordan, aperçues dans le documentaire.

Un maillot des Finals porté par l’idole des Bulls, c’est toujours un événement et celui-ci sera mis aux enchères à partir du 6 septembre, pour une durée de huit jours.

Sotheby’s s’attend logiquement à une vente de plusieurs millions de dollars.

Ahead of the 25th anniversary of the ’97-98 #NBA season, one of the most significant items from #MichaelJordan’s career and final year with the Chicago Bulls is headed to auction this fall: Jordan’s iconic 1998 NBA Finals Game 1 jersey

Bidding opens 6 September pic.twitter.com/y30rQ6UDoa

— Sotheby’s (@Sothebys) August 10, 2022