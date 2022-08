Kevin Durant, Kyrie Irving, même combat contre les têtes pensantes des Nets ? On apprenait ainsi il y a deux jours que le premier avait rencontré Joe Tsai, propriétaire des Nets, pour lui indiquer qu’il lui faudrait choisir entre le duo Steve Nash (coach) — Sean Marks (GM) et lui.

Dans la foulée, le New York Post citait une source selon laquelle le meneur des Nets en voudrait également aux deux hommes, soutenus publiquement depuis leur propriétaire, voire qu’il les « déteste(rait) » carrément. Un sentiment démenti aujourd’hui par l’agent, et belle-mère du joueur, Shetellia Riley Irving.

« Je ne sais pas d’où vient cette histoire, mais Kyrie ne déteste ni Steve ni Sean. Ce n’est pas sa façon d’être, ni la façon dont il se représente dans le monde. Il est pour la paix, l’amour et le respect », a-t-elle répondu, dans une courte déclaration, toujours pour le New York Post.

Pas certain que ces quelques mots apaisent une situation qui semble toujours plus explosive en interne, d’autant que ça ne veut pas dire que Kyrie Irving apprécie le travail de Steve Nash et de Sean Marks.

Shetellia Riley Irving a d’ailleurs refusé de dire si Kyrie Irving était d’accord avec Kevin Durant sur son ultimatum. Mais l’ailier reproche différentes choses aux dirigeants, et notamment de ne pas en avoir assez fait pour lever l’obligation vaccinale à New York, qui a longtemps privé son coéquipier des matchs à domicile.