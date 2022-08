Jayson Tatum et l’importance de la routine

Le 23 janvier, à Washington, la saison de Jayson Tatum a changé, en prenant un visage bien plus positif. Avant ça, l’ailier de Boston était certes scoreur, avec ses 25 points par match, mais surtout maladroit avec seulement 41% de réussite au shoot et 31% à 3-points.

Ce soir-là, contre les Wizards, Jayson Tatum colle 51 points à 18/28 au shoot et 9/14 derrière l’arc. Mais comment expliquer un tel coup de chaud, alors qu’il restait sur un affreux 0/17 à 3-pts depuis trois matches ?

« On était en déplacement et j’ai dit à Nick Sang (son entraîneur personnel) qu’on devait trouver une salle avant le match », se souvient le All-Star pour The Athletic. « Avec Nick, on allait prendre des shoots. Même si ce n’était pas un entraînement intense, il y avait quelque chose dans le fait d’être dans une salle vide, à shooter. »

Les statistiques de Jayson Tatum à partir de cette soirée à Washington et jusqu’à la fin de la saison régulière ? 29 points de moyenne à 50% de réussite au tir et 40% à 3-points.

La différence saute aux yeux et les petites séances avant les rencontres ont clairement fait leur effet.

« C’est devenu ma routine dans chaque ville où on allait. Dès qu’on était à l’extérieur, on trouvait un lieu et peu importe l’heure qu’il était, on y allait et on shootait. Il ne s’agit que de travail, ça finit toujours par payer. »

Par conséquent, il a déjà la clé pour la saison prochaine, afin d’éviter un début d’exercice raté. « Oui, je ne dois pas attendre janvier pour être le meilleur joueur possible. Je dois mieux commencer et dominer soir après soir. »