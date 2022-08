Guerre en Ukraine : Slava Medvedenko a vendu ses bagues pour 250 000 dollars

Le montant est bien au-delà ses espérances. « Ça a balayé tous les résultats précédents pour les bagues de ces dernières années », s’étonnent même les responsables de la vente aux enchères, SCP Auctions, des deux bagues de Slava Medvedenko. Pour chacune d’entre elles, remportées en 2001 et 2002 avec les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, près de 127 000 dollars ont été récoltés, soit un total supérieur à 250 000 dollars.

À titre de comparaison, six bagues de champion des Bulls avaient été vendues 256 000 dollars aux enchères en 2020, quand Kareem Abdul-Jabbar avait, lui, tiré près de 3 millions de dollars d’une vente plus large d’objets (plus de 200), dont quatre bagues un an plus tôt.

SCP Auctions va remettre la totalité de la somme collectée à la fondation de l’ancien joueur de Los Angeles, qui soutient les enfants affectés par la guerre, en restaurant notamment les infrastructures sportives des écoles du pays et en lançant un réseau de clubs sportifs.

« On prévoit d’acheter des équipements sportifs pour les gymnases des écoles endommagées afin de permettre aux enfants de reprendre les cours et l’activité physique le plus vite possible. Le sport est un excellent antidépresseur, et notre objectif est de ramener le bonheur dans la vie des enfants ukrainiens », a déclaré le natif de Karapyshi.

L’ancien basketteur, qui n’avait pas été drafté, a servi dans les forces de défense territoriale de l’Ukraine, à Kiev, lors de l’invasion de la Russie démarrée le 24 février.

Pour mémoire, les Lakers, informés de son engagement, lui ont proposé leur aide en retour avec l’envoi du matériel de sport jusqu’en Ukraine, et le remplacement de ses bagues de champion après leur vente.