En deux ans d’existence, la fondation NBA a investi 53 millions de dollars pour la communauté noire

Voilà une ONG qui a plutôt bien choisi son nom. Basée à New York, All Star Code est une organisation informatique visant à soutenir les « jeunes hommes de couleur prêts à entrer, prospérer et diriger dans l’industrie technologique ». Celle-ci a elle-même reçu le soutien de la « NBA Foundation », née à l’été 2020 dans la volonté de lutter contre les inégalités aux États-Unis.

« La marque NBA est quelque chose à laquelle nos jeunes peuvent s’identifier et elle a contribué à élever notre marque également », s’enthousiasme son dirigeant Danny Rojas. Ce dernier, grâce à la subvention obtenue, a pu injecter de l’argent dans son personnel, l’achat de matériel informatique (ordinateurs, casques, points d’accès Wi-Fi…) et des programmes d’études. L’organisation a également pu s’étendre à d’autres villes.

C’est tout l’enjeu de cette fondation NBA née avec un engagement de 300 millions de dollars, sur 10 ans, de la part des dirigeants des 30 équipes de la ligue. À ce jour, 125 bénéficiaires (158 subventions individuelles) et plus de 53 millions de dollars ont été investis. L’objectif de ces subventions est de rendre ces organisations plus fortes afin qu’elles puissent créer des opportunités auprès des jeunes de couleur âgés de 14 à 24 ans en particulier.

Ce mois-ci, à l’occasion du deuxième anniversaire de la fondation, 40 subventions nouvelles ou renouvelées ont été accordées pour un montant total de 20 millions de dollars.

« Une des façons dont nous envisageons le changement est de renforcer les organisations qui ont un impact sur la vie des jeunes et d’accélérer leurs résultats avec le développement de compétences, les stages, l’emploi à temps plein et l’inscription à l’université », énumère Greg Taylor, directeur exécutif de la fondation NBA qui vise une relation de longue durée avec ces entités.

Le responsable ajoute : « Les gens voient le pouvoir de la NBA qui joint l’acte à la parole et travaille en collaboration avec les bénéficiaires de subventions. Nous travaillons dur pour être transparents et équitables, être humains et cultiver des relations où le pouvoir est partagé, qui favorisent des partenariats authentiques et ont un impact sur la vie des jeunes. »

Photo : NBA.com