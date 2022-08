La WNBA oublie la logique de postes pour ses meilleurs cinq

Le 15 septembre prochain, la WNBA dévoilera ses deux meilleurs cinq de la saison. Nouveauté pour cette année : les votants n’auront plus à sélectionner deux arrières, deux ailières et une pivot comme précédemment. Les votes des prochaines équipes All-WNBA se feront sans tenir compte de la position de la joueuse.

Pour réformer le système, la ligue féminine a consulté les coaches et General Managers des 12 franchises. « Il est devenu évident que les joueuses les plus méritantes, quelle que soit leur position, devaient être récompensées à la fin de la saison », affiche Bethany Donaphin, responsable des opérations de la WNBA.

« Notre jeu continue d’évoluer. Alors que l’accent est mis sur le ‘spacing’ et le rythme de jeu, les joueuses ont élargi leur palette technique. Ce changement de processus va nous permettre de récompenser les meilleures des meilleures », poursuit la dirigeante dont la ligue dispose de mêmes trophées que la NBA (MVP, MIP, rookie, coach ou dirigeant de l’année…).

À noter que les votants – une cinquantaine de représentants des médias pour 10 des 12 trophées – devront respecter la logique de postes pour élire les meilleurs cinq défensifs, contrairement à l’équipe « WNBA All-Rookie ».

Cette annonce intervient alors que la NBA a récemment dit réfléchir à éliminer les postes pour ses All-NBA Teams.

« On se demande si les journalistes ne devraient pas choisir les meilleurs joueurs et pas seulement les meilleurs joueurs de chaque poste. La ligue s’oriente de plus en plus vers un basket sans poste et le système actuel des votes peut entraîner des injustices sur votre poste. Donc c’est quelque chose que l’on va regarder de près », expliquait Adam Silver début juin.