NCAA | Xavier Booker choisit Michigan State

Malgré des résultats en dents de scie depuis deux saisons, Michigan State demeure une institution en NCAA. Preuve en est avec le tout dernier recrutement en date des Spartans, qui sécurisent l’arrivée de Xavier Booker.

Ailier-fort de 17 ans appartenant à la promotion de 2023, il est classé à la 3e place du Top 100 de 247sports, seulement derrière DJ Wagner et Justin Edwards, récemment engagé du côté de Kentucky.

Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’il est désormais la recrue la mieux classée du programme d’East Lansing sous l’ère de son légendaire coach Tom Izzo, en poste depuis 1995. Le précédent détenteur de cette « première place », Jaren Jackson Jr, était 8e de la promotion 2023 dans le classement de 247sports.

Pour l’heure, Xavier Booker est avant tout un intérieur fuyant, à l’aise en « catch-and-shoot » derrière l’arc. Mais son profil physique fascinant (2m10, envergure qui dépasse les 2m25) laisse entrevoir une marge de progression conséquente de l’autre côté du terrain, au rebond et dans la protection du cercle. À condition de gagner quelques kilos, lui qui ne pointe qu’à 93kg à l’heure actuelle, pour tenir le choc dans les raquettes universitaires.

Courtisé, parmi d’autres programmes, par Indiana, Purdue, Michigan, Gonzaga ou encore Duke, Xavier Booker a privilégié sa relation avec Tom Izzo, avec lequel il a tissé des liens tout au long de son processus de recrutement.

« Ce que je retiens de Michigan State, c’est ma relation avec Coach Izzo. J’ai confiance en lui pour être mon coach, et pour me guider vers le niveau supérieur » a-t-il déclaré, avant de poursuivre plus globalement sur sa projection dans le système des Spartans. « J’arrive à me projeter dans leur système. Car ici, les intérieurs ont une certaine liberté, ils peuvent avoir le ballon dans les mains et tenter des choses. Ils ne sont pas limités à telle ou telle tâche. Mes points forts sont le tir et le dribble, mais je peux aussi créer pour mes coéquipiers, faire tout ce qui est nécessaire pour aider l’équipe. Et je sais qu’ici, on ne me limitera pas. »

Dans la promotion 2023 de Michigan State, Xavier Booker rejoint le meneur Jeremy Fears Jr. (#39), récent champion U17 avec les Etats-Unis, qui avait notamment brillé en finale face à l’Espagne avec 17 points et 6 passes.