Tyler Johnson retrouve Aron Baynes en Australie

Coéquipiers aux Suns, Tyler Johnson et Aron Baynes porteront le même maillot la saison prochaine, mais ça ne sera pas en NBA. Deux jours après avoir annoncé le retour à la compétition d’Aron Baynes, les Brisbane Bullets ont signé Tyler Johnson, dont ce sera la première expérience à l’étranger.

Agé de 30 ans, Tyler Johnson a disputé 350 matches en NBA, avec le Heat d’abord, puis les Suns, les Nets, les Spurs et enfin les Sixers.

« C’est une recrue intéressante de plus », a réagi le coach James Duncan. « Ses tirs, sa vision du terrain et sa polyvalence seront d’une grande aide pour notre équipe. Il a de bons instincts défensifs et c’est un compétiteur. »

Même enthousiasme chez le GM Sam Mackinnon : « Nous avons identifié le besoin de recruter un arrière américain et signer quelqu’un de la qualité et du CV de Tyler Johnson coche toutes les cases. L’ajout de Tyler nous apporte une grande souplesse et nous permet d’ajouter un meneur supplémentaire. Il peut shooter exceptionnellement bien, créer pour ses coéquipiers et beaucoup de gens nous ont parlé de ses qualités humaines. »