NCAA | Jeremy Roach conscient d’être le nouveau leader de Duke

Alors que Paolo Banchero, Mark Williams, Wendell Moore Jr. et Trevor Keels, dans l’ordre de leurs sélections à la Draft 2022, ont tous rejoint la NBA, Jeremy Roach est le seul titulaire de Duke de la saison 2021/22 qui sera de retour l’an prochain.

Après une saison « sophomore » sensiblement similaire à sa saison « freshman » sur le plan statistique (de 8.7 points, 2.2 rebonds, 2.8 passes à 8.6 points, 2.4 rebonds, 3.2 passes), le meneur des Blue Devils n’a pas encore connu cette progression conséquente, ce changement de dimension qui peut le rapprocher de la NBA, et entend donc y parvenir au cours de sa troisième année sur le campus de Durham.

Lors du tournoi NCAA en mars dernier, on avait pu apercevoir les premières bribes d’une progression majeure. En comparaison à ses moyennes de la saison régulière, il était passé à 11.8 points (44% aux tirs), 4 passes, 2.8 rebonds et 1.4 interception par match au cours de la « March Madness ». Les stats avancées allaient aussi en ce sens : d’après The Athletic, Duke était légèrement meilleur sans Jeremy Roach sur le terrain durant la saison régulière (1.11 point inscrit par possession avec lui, 1.13 sans lui), mais meilleur avec lui durant le tournoi NCAA (1.14 point par possession avec lui, 1.12 sans lui).

En résumé, un constat est plutôt évident concernant Jeremy Roach : Duke était une meilleure équipe de basket en mars dernier quand il était sur le parquet.

« Quand on se montre dans ces moments – le Sweet Sixteen , l’Elite Eight, le Final Four – la confiance en son jeu et en ses capacités explose. Soudainement, on est prêt pour n’importe quelle situation » a-t-il notamment confié.

Désormais, la prochain étape est de répliquer ce constat sur la durée d’une saison entière. Avec un statut incontesté, et incontestable, de leader, au sein d’une équipe très jeune, composée de nombreux « freshmen ».

« La confiance avec laquelle j’aborde cette nouvelle saison va déteindre sur tout le monde, et j’espère que cela leur permettra de jouer à ce même niveau, pour essayer de réaliser la même saison que l’an passé » ajoute-t-il, alors que les Blue Devils sont en plein dans leurs entrainements estivaux. « Le plus important, c’est de faire en sorte que tous les gars s’entendent bien, soient familiers les uns avec les autres. Que les jeunes soient préparés à tout ce qui vient avec le fait de jouer à Duke. C’est à ça que je sers, en tant que leader et revenant. On a une nouvelle équipe et un nouveau staff, c’est un été excitant. »

« Un nouveau staff » car Duke va attaquer la prochaine saison sans le mythique Coach K, et Duke aura aussi besoin de l’expérience de Jeremy Roach pour réussir cette transition.