Nike avait promis huit nouveaux coloris en 2022 pour la Kyrie 5 Low. On arrive donc tranquillement au bout avec cette nouvelle version « Purple », à la tige principalement en violet et assortie de touches de rouge.

Mais ce qui attire le plus l’œil se situe au niveau du talon où ressortent des motifs censés représenter le basket, la mode et la musique. On retrouve la même illustration sur la semelle intérieure, avec notamment les inscriptions « Create Forever » et « Be Epic ». La date de sortie de cette Kyrie 5 Low n’est pas encore connue.

(Via SneakerNews).

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 Low Witness, par son armure noire teintée de jaune, le 19ème modèle signature du King nous ramène à ses années universitaires, période où Lebron James nous prouvait déjà toute sa domination. Livraison et retour offert.