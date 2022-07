WNBA | Tina Charles devient la quatrième joueuse à dépasser les 7 000 points en carrière

La barre des 7 000 points marqués en WNBA pourrait être comparée à celle des 30 000 en NBA. Ils sont très peu à parvenir à la franchir. En NBA, ils ne sont ainsi que huit et chez la petite sœur de la grande ligue, Tina Charles vient de devenir la quatrième joueuse seulement à atteindre ce cap.

Le poste 5 des Seattle Storm a réalisé un énorme match dans la victoire contre le Atlanta Dream, avec 27 points et 15 rebonds. Elle n’avait besoin que de 14 points pour entrer dans l’histoire. En première mi-temps, c’était fait.

« Cet exploit, je vais sans doute en prendre la mesure quand j’aurai pris ma retraite », a-t-elle commenté pour ESPN. « Là, j’essaie surtout de gagner les matches. »

Avant elle, seules Tamika Catchings (7 380 points), Tina Thompson (7 488) et Diana Taurasi (9 651) avaient ainsi atteint ces sommets. « Être dans le Top 4, c’est énorme », confie sa coach, Noelle Quinn. « Ce n’est pas facile. Il faut lui rendre hommage. »

Tina Charles, MVP 2012, est également la deuxième joueuse la plus prolifique de l’histoire au rebond, derrière Sylvia Fowles, avec plus de 3 500 prises.

Elle est par conséquent la seule à être présente dans le Top 4 des points et des rebonds en WNBA.

With that three, @tinacharles31 is only the fourth player in WNBA history with 7,000 career points! 🤩🤩🤩#TakeCover pic.twitter.com/X5Y6irXfw1

— Seattle Storm (@seattlestorm) July 24, 2022