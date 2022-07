Jalen Brunson ne pense pas avoir une cible dans le dos

1700%. C’est l’augmentation record réalisée par Jalen Brunson puisqu’il va toucher en moyenne 26 millions de dollars par an, contre 1.6 million de dollars en 2022. Le nouveau meneur des Knicks assure qu’il fera son maximum pour que ce contrat de 104 millions de dollars ne lui fasse pas tourner la tête.

« J’en ai parfaitement conscience. C’est impossible de ne pas le voir » reconnaît-il dans le podcast, The Old Man and the Three, de son ancien coéquipier JJ Redick. « C’est donc la première chose. Je suis honoré d’avoir eu cette opportunité d’être dans ce club quel que soit le montant. Mais peu importe le chiffre, rien ne change. Rien ne change pour moi. Je pense que le jour où j’ai accepté les conditions, avant de faire quoi que ce soit, je suis allé m’entraîner. Muscu, tir… Je n’ai pas l’intention de changer. Cela ne me dérange pas. Je vais être la même personne, quoi qu’il arrive. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent. Je serai moi-même et cela ne m’inquiète pas trop. »

Il y a un an, Jalen Brunson avait la possibilité de prolonger aux Mavericks pour deux fois moins. Il y avait pensé, sauf que Dallas ne lui a pas fait d’offre…

« Nous en avions parlé avec mon père. Nous étions en vacances en Jamaïque, un peu à la même époque il y a un an. On s’est souvenu qu’on s’était dit qu’on était prêt à signer une prolongation dès que nous en aurions l’occasion. Je lui ai dit : ‘Nous venons juste de doubler ce montant’. »

Pendant la saison, les Mavericks ont bien essayé de lui faire une proposition. « Mais c’était trop tard » confirme Jalen Brunson. « Le business venait de frapper à la porte… Il était temps de jeter un oeil, et je devais faire preuve de discernement et regarder. »

Finalement, il n’y a même pas eu de compétition. Les Knicks ont eu la chance de le rencontrer en premier, et le camp Brunson a annulé le rendez-vous avec Mark Cuban et ses bras droits.

La possibilité de jouer pour New York, là où son père a joué et où il est assistant, était bien trop forte. Mais désormais Jalen Brunson va découvrir la pression, et il ne pourra plus se cacher derrière un Luka Doncic.

« Une cible ? Non. Je ne pense pas être une cible. Mais c’est clair qu’il y aura des attentes » conclut l’ancien joueur de Villanova. « Je ne pense pas que cible soit le bon terme. Mais les attentes vont certainement être là. Les fans des Knicks sont des fans inconditionnels. Ils en sont la définition même, c’est certain. Et ils vont attendre beaucoup. Pas seulement de moi, mais de cette équipe. »