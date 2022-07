Deux signatures aux Warriors

Le recrutement des Warriors est loin d’être terminé puisque les arrivées de Donte DiVincenzo et de JaMychal Green ne compensent pas les pertes de Gary Payton II, Damion Lee, Nemanja Bjelica, Otto Porter Jr. ou encore Juan Toscano-Anderson. En attendant de se positionner sur des vétérans au salaire minimum, la franchise a annoncé la signature de deux éléments.

Tout d’abord, celle de Quinndary Weatherspoon qui conserve son « two-way contract » signé en cours de saison dernière. Âgé de 25 ans, et passé par les Spurs, il avait disputé 11 matches pour 2.7 points de moyenne. En G-League, cet arrière tournait à 25.3 points de moyenne, et il a bouclé la Summer League avec 10 points par match.

Ensuite, les Warriors ont choisi d’inviter Trevion Williams à leur camp d’entraînement avec un contrat non garanti. Non-drafté, le pivot de Purdue vient de disputer la Summer League de Las Vegas avec Boston, et il y a tourné à 7.4 points et 6.6 rebonds de moyenne en 14 minutes.

Pour sa dernière saison à Purdue, il compilait 12.0 points, 7.4 rebounds et 3.0 passes par match.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.