Si Stephen Curry s’est permis de tacler Grant Williams lors de la cérémonie des ESPY Awards, en lui proposant notamment d’essayer sa bague de champion après le show, c’est parce que le meneur des Warriors a certainement entendu les récents propos de l’ailier-fort des Celtics, au sujet des Finals 2022.

Invité du podcast de Duncan Robinson, le joueur de 23 ans est ainsi revenu en toute franchise sur les dernières Finals, remportées 4-2 par les « Dubs ». Une défaite qui lui reste toujours travers de la gorge.

« En y repensant, et en ayant revu ces matchs, je dirais toujours —en toute confiance— que [les Warriors] n’étaient pas la meilleure équipe », lance-t-il, dans un premier temps.

Gagner en discipline

Une déclaration qui peut surprendre, mais Grant Williams a détaillé le fond de sa pensée, en mettant en avant deux des principales forces des Warriors : la discipline et l’expérience.

« Je dirais que [les Warriors] étaient l’équipe la plus disciplinée, sans aucun doute », ajoute justement le 22e choix de la Draft 2019. « Leur discipline, ainsi que leur vécu de finalistes et champions NBA, c’était sérieux. Quand vous revoyez les images, nous avons eu des avances conséquentes et des opportunités de lancer des ‘runs’, mais nous avons perdu la balle ou raté nos tirs à plusieurs reprises. Au lieu de réussir la bonne lecture de jeu, nous avons commencé à forcer les choses. Nous n’avons pas eu la discipline de réussir la bonne action, encore et encore, alors que les Warriors jouaient de la même manière. Quoi qu’il arrive. »

Ce qui rejoint finalement plutôt bien les propos de ce même Grant Williams, dans les colonnes de The Athletic, un peu plus tôt dans la semaine.

« Ce que j’ai appris sur les Finals, c’est le côté discipline des choses », expliquait-il ainsi. « Tous ceux qui atteignent les Finals y sont pour une raison et vous devez être capable d’avoir de l’influence, de chaque côté du terrain. Et j’ai senti que la discipline dont ont fait preuve les Warriors était la raison pour laquelle ils nous ont battus. Ce n’est pas le talent ou autre chose, car j’estime que nous sommes l’équipe la plus talentueuse de la ligue. Nous devons donc être un peu plus disciplinés, et comprendre exactement ce que nous devons atteindre, pour la saison à venir. »