Aaron Nesmith en quête d’un nouvel élan

« Lottery pick » en 2020, choisi en 14e position par Boston, Aaron Nesmith n’a jamais vraiment eu sa chance au cours de ses deux premières années dans la ligue, dans la rotation de Brad Stevens puis Ime Udoka.

Fort joueur universitaire, auteur notamment d’une saison « sophomore » à 23 points à 52.2% de réussite à 3-pts avec la fac’ de Vanderbilt, le natif de la Caroline du Sud n’a pas réussi à transposer la qualité de son tir extérieur chez les pros, tombant même en dessous de la barre des 30% derrière l’arc la saison dernière, au point de disparaitre petit à petit des radars.

Le sniper était en perdition à Boston, et son transfert vers les Pacers, dont il a pris connaissance sur un parcours de golf, tombe donc à point nommé.

À 22 ans, il a encore le temps de s’établir dans la Grande Ligue, et le contexte de la franchise de l’Indiana, qui reconstruit autour de ses jeunes, peut lui être favorable. Mais pour cela, Aaron Nesmith sait qu’il doit retrouver les standards qui étaient les siens lors de la saison 2019/20 en NCAA, durant laquelle il a excellé par son tir extérieur.

« Ils m’ont juste dit de jouer librement, en essayant d’être le meilleur ‘3&D’ possible » a-t-il expliqué au sujet des consignes et conseils donnés par son nouveau club. « Je sais que je peux être un des meilleurs de la ligue dans ce rôle, donc c’est la priorité. C’est vers cet objectif que je me dirige, c’est ce que je compte devenir. »

Une première expérience tout de même enrichissante

Au sein d’une équipe qui compte désormais trois « lottery picks » de la Draft 2020, Jalen Smith (10e choix), Tyrese Haliburton (12e) et donc Aaron Nesmith (14e), l’ailier est dans un environnement propice à son développement.

Mais tout n’est pas à jeter pour autant de son passage chez les Celtics. Car si l’ancien Commodore a finalement très peu joué durant ces deux années, il choisit de voir le verre à moitié plein, en considérant la chance qu’il a eu de participer à deux campagnes de playoffs pour débuter sa carrière, dont une qualification pour les Finals.

Une expérience forcément bénéfique et enrichissante, alors qu’il débarque dans une équipe en reconstruction, à l’opposé du statut des Celtics.

« J’ai appris à quel point il est dur de gagner dans cette ligue. J’ai fait les playoffs durant mes deux premières années, nous avons atteint la finale. J’ai emmagasiné l’expérience des playoffs, et j’espère pouvoir la transmettre à Indiana, pour montrer à mes coéquipiers que rien n’est jamais donné en NBA » a-t-il conclu.