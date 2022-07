Une Air Jordan 37 customisée pour Satou Sabally

Avec la fuite de la version destinée à Jayson Tatum et ce modèle pour Satou Sabally, on commence à comprendre la façon dont va être articulée et déclinée la prochaine Air Jordan 37.

Pour accompagner le tissage Leno de couleur unie, la base de la tige et le col serviront à personnaliser chaque paire. Dans le même style que celle de la veille, ce sont des inscriptions chères à la joueuse des Dallas Wings qui apparaissent à la base de la tige et sur le col, qu’on retrouvera sur la boîte et également sur la semelle intérieure, sur fond vert pour la chaussure gauche, rouge pour la droite.

La semelle ressort en deux teintes de bleu, complétée par du vert (tacheté) et du rouge.

(Via SneakerNews)

