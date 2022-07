Du bleu, du blanc et du rouge (et un peu de gris), tel est le code couleur choisi par Jordan Brand pour habiller sa dernière Air Jordan 13 baptisée « French Blue ». Avec donc du cuir « grenaillé » en blanc sur l’empeigne, une légère note de gris à l’avant de la tige et ce fameux bleu marine « français » recouvrant la partie en daim partant de la base du modèle et remontant vers le talon.

La touche tricolore intervient grâce au « Jumpman » qui ressort en rouge sur la languette blanche. Pas de sortie prévue pour la fête nationale, il faudra bel et bien attendre le 27 août pour voir le modèle investir le marché, américain sans doute dans un premier temps. Pour le prix, il faudra compter 200 dollars.

(Via SneakerNews)

