France – Hongrie : une réaction en deux temps pour les Bleus

Après la défaite face au Monténégro, leur première dans cette phase de qualifications, les Bleus démarrent sérieusement contre la Hongrie. Le duo Andrew Albicy – Vincent Poirier installe bien sa connexion et la France semble imposer sa supériorité physique d’emblée, avec un « alley-oop » puis un dunk du pivot du Real Madrid, et un « layup » puis un 3-pts au buzzer du meneur tricolore.

Mais ce premier quart-temps, et plus globalement cette première mi-temps, se sont révélés bien laborieux, à l’image de ce ballon perdu sur une remise en jeu de Terry Tarpey. Sans oublier ce « layup » complètement vendangé par Théo Maledon, qui a confondu vitesse et précipitation. Surtout, avec leurs 9 pertes de balle et leur 3/6 aux lancers-francs qui leur rappelle de mauvais souvenirs, les Bleus peuvent faire bien mieux.

L’Équipe de France pointe certes devant à la pause, avec un 15-11 dans le premier acte puis un 24-14 dans le deuxième, pour un +14 à la mi-temps (39-25), mais c’est encore loin d’être convaincant…

Un cinglant 29-2 après la pause !

Et ce sera tout sauf le cas dans le troisième quart-temps. Probablement secoués à la mi-temps par leur sélectionneur, les joueurs de Vincent Collet haussent nettement le ton en défense, dès le retour des vestiaires. Ce n’est pas bien compliqué : les Hongrois vont être muselés durant les cinq premières minutes !

Pendant ce temps-là, Théo Maledon dynamite le jeu tricolore avec l’aide d’Amath M’Baye et de Mam Jaiteh dans la raquette. La France inflige un 15-0, qui se transforme en un 29-2 sur la période. De +14, l’écart passe ainsi à +39 à dix minutes de la fin. La Hongrie a implosé !

Le dernier quart-temps est donc synonyme de revue d’effectif grandeur nature pour la troupe tricolore, avec Petr Cornelie qui nous régale sur un « alley-oop » renversé ou Théo Maledon qui continue d’impressionner tout son monde (il terminera la partie comme meilleur scoreur français, avec 15 points).

Si elle a eu du mal à se dessiner en première mi-temps, à cause d’un jeu brouillon, la réaction des Bleus a été particulièrement éclatante en seconde période, notamment dans le troisième quart-temps. Avec un Amath M’Baye (10 points, 5 rebonds) et un Mam Jaiteh (13 points, 7 rebonds) solides sous les panneaux, la France finit donc par s’imposer assez nettement (81-40).

Les Bleus terminent ainsi en tête du groupe E, avec cinq victoires en six matchs.

Les stats de l’Équipe de France

Crédit photo : FIBA.com