Charlotte : quatre ans de plus pour Cody Martin

Comme son frère Caleb, Cody Martin fait partie des bonnes surprises de la saison écoulée, et les Hornets viennent de le récompenser avec un joli contrat de 32 millions de dollars sur quatre ans. Choisi en 36e position de la Draft 2019, Cody Martin était free agent protégé, et des équipes avaient un oeil sur lui pour ses qualités de « 3-and-D » et son intelligence de jeu.

C’est un « glue guy » qui sort de sa meilleure saison en carrière, et il sera parfait dans le basket de Steve Clifford. Pour l’instant, les Hornets sont très discrets sur le marché des transferts, et c’est lié à la situation judiciaire de Miles Bridges. Free agent protégé, il a été inculpé pour « violences conjugales », et il se murmure que les Hornets pourraient carrément le laisser libre…