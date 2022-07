Phoenix garde Bismack Biyombo

JaVale McGee parti aux Mavs, les Suns ont décidé de prolonger Bismack Biyombo (sources Yahoo! Sports), et c’est l’assurance de pouvoir compter sur de l’expérience et de l’intimidation en sortie de banc. C’est d’autant plus précieux qu’on ne sait toujours pas si Deandre Ayton sera toujours là à la rentrée.

Arrivé en cours de saison, Bismack Biyombo s’est tout de suite intégré dans le collectif des Suns, au point de réaliser quelques performances de choix en début d’année. On se souvient par exemple de ses deux records en carrière (points et passes) le même soir face aux Pacers avec 21 points, 5 passes, mais aussi 13 rebonds.

En playoffs, il s’était mis en évidence dans la 5e manche face aux Mavericks.