Après Ricky Rubio un peu plus tôt dans la journée, c’est au tour de Robin Lopez de rejoindre les Cavaliers, pour un an et sans doute au minimum salarial.

À 34 ans, il est donc appelé à jouer les grands frères de Jarrett Allen, Evan Mobley et Lauri Markkanen en compagnie de Kevin Love. Un rôle que le jumeau de Brook Lopez a déjà occupé la saison dernière, auprès de la classe biberon du Magic.