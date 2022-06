Patty Mills décline sa « player option »

On s’attendait à ce que ce soit Kyrie Irving, mais c’est finalement Patty Mills qui décide de devenir free agent chez les Nets.

En refusant sa « player option » pour tester le marché, l’Australien fait ainsi une croix sur un chèque de 6.2 millions de dollars. Probablement pour toucher plus, sur une plus longue durée, alors qu’il sort d’une saison à 11.4 points et 2.3 passes de moyenne (40% à 3-pts) avec Brooklyn.

Et le meneur de bientôt 34 ans risque de ne pas manquer d’offres, puisqu’il est aujourd’hui l’un des shooteurs les plus fiables et les plus expérimentés de la ligue sur les postes 1/2. Reste à savoir s’il reviendra au sein de la franchise new-yorkaise ou s’il se laissera tenter par un nouveau défi, pourquoi pas chez un autre candidat (supposé) au titre…