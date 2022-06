Les Spurs voient du Boris Diaw dans la personnalité de Jeremy Sochan

Les Spurs ont vécu une Draft historique avec trois premiers tours, et le premier à avoir été appelé par Adam Silver se nomme Jeremy Sochan. Ailier americano-polonais (plus jeune international polonais de l’histoire), il a grandi en Angleterre et arrive en provenance de Baylor. On le compare à Kyle Kuzma ou Nicolas Batum par sa polyvalence et son volume de jeu, et il est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de cette Draft. Lui se voit comme un futur Draymond Green.

Mais pour le GM des Spurs, Brian Wright, la direction a vu chez lui du… Boris Diaw. Pas forcément dans le jeu, mais dans sa personnalité.

« Quand on regarde les joueurs passés ici, il me fait un peu penser à Boris. Par ses centres d’intérêt et la façon dont il pense au basket, mais aussi par sa vie en dehors du basket. Tout cela correspond vraiment à ce que nous souhaitons être, et ce que nous attendons dans cet environnement et cette culture. Nous estimons donc qu’il va nous apporter quelque chose sur le terrain et en dehors ».

« Il donne l’impression d’avoir 35 ans alors qu’il n’en a que 19… »

Parce que sa mère, polonaise, jouait en Europe, le petit Jeremy a beaucoup voyagé et il s’est imprégné de toutes les cultures. C’est quelqu’un de curieux et d’ouvert sur le monde, comme l’est Boris Diaw.

« Jeremy est un gars avec qui Coach Pop’ voudra aller dîner, parce qu’on peut discuter avec lui » explique Scott Drew, son coach à Baylor. « Il donne l’impression d’avoir 35 ans alors qu’il n’en a que 19… C’est le genre de personne qui illumine une pièce quand il entre. Il a l’énergie de la jeunesse, tout en ayant le sérieux d’une personne plus âgée. »

Comme Diaw, Sochan peut jouer un peu partout dans la « frontline », et c’est l’objectif des Spurs qui envisage de le faire jouer ailier ou même pivot sur des séquences.

« C’est un joueur extrêmement solide sur le plan des fondamentaux » conclut Drew. « Les entraîneurs aiment coacher des joueurs qui leur donnent l’impression de savoir ce qu’ils font ».