Trois joueurs choisis au premier tour, une Draft historique pour les Spurs

Avec trois premiers choix de Draft, une première dans l’histoire de la franchise, et un second tour échangé à Memphis, on peut dire que la soirée a été animée du côté de San Antonio !

Habituée à jouer les premiers rôles depuis vingt ans, la franchise texane est rentrée dans le rang depuis la fin de l’ère Parker-Ginobili-Duncan, ce qui a notamment pour effet une activité plus importante lors de la Draft.

Un choix dans le Top 10, une première depuis 25 ans

C’est par ailleurs la première fois que les Spurs bénéficiaient d’un choix aussi haut depuis… Tim Duncan en 1997 ! Ils ont donc mis la main sur trois « freshmen », à commencer par Jeremy Sochan (19 ans, 2m06) avec le 9e choix.

Ailier americano-polonais (plus jeune international polonais de l’histoire) ayant grandi en Angleterre et qui arrive en provenance de Baylor, il est présenté comme un défenseur polyvalent. Il a donc été le premier Spur de la soirée a être appelé par Gregg Popovich et s’est vite projeté sur son avenir dans le Texas.

« Je pense que je vais très bien m’intégrer. C’est une équipe vraiment jeune. Nous avons beaucoup d’énergie. J’ai l’impression qu’ils étaient l’une des meilleures équipes en termes de passes décisives. J’ai vraiment l’impression de bien coller à cette équipe », a-t-il confié avant de s’adresser aux fans. « Je veux juste vous dire que je vais apporter de l’énergie tous les jours. Je vais vraiment me battre et beaucoup apporter à l’équipe. On va bien s’amuser ».

Une touche de scoring avec Malaki Branham

Avec son 20e choix, San Antonio a opté pour un profil plus scoreur avec Malaki Branham (19 ans, 1,96m), élu freshman de l’année dans la Big Ten avec Ohio State, où il tournait à 13.7 points, à 41% d’adresse à 3-points, 3.6 rebonds et 2 passes décisives par match.

Le joueur s’est présenté comme un attaquant complet, capable de marquer près du cercle, à mi-distance et à 3-points, et prêt à apporter son enthousiasme au groupe.

« Sur un terrain de basket, je ne fais que prendre du plaisir. Si vous ne vous amusez pas, à quoi bon ? De même, en dehors du terrain, je suis un quelqu’un de souriant et rieur quand on apprend à me connaître », a-t-il déclaré, avant de souligner son admiration pour l’actuel « franchise player » des Spurs, Dejounte Murray. « Il était un peu dans le même registre que moi, et aussi juste un travailleur acharné et c’est un super joueur défensif ».

Malaki Branham retrouvera un ancien coéquipier de workout avec qui il avait eu un bon contact lorsqu’il était passé à San Antonio. Il s’agit de Blake Wesley (19 ans, 1m96) ex-arrière de Notre Dame, un joueur complet qui a voulu mettre l’accent sur son engagement défensif.

« Une chose que je vais apporter, c’est la défense. C’est ce que j’aime faire. C’est ce dont ils ont besoin. J’adore défendre. La seule chose sur laquelle je vais travailler, c’est mon tir afin d’être plus régulier. Je dois continuer à répéter mes gammes pendant mon temps libre, prendre beaucoup de tirs et m’entraîner », a-t-il expliqué avant d’évoquer sa relation récente avec Malaki Branham. « C’est fou d’être son coéquipier. Cette séance d’entraînement s’est bien passée. On s’était bien battus ».

Travail, cohésion et progression

Dans son bilan de la soirée, le GM des Spurs Brian Wright a eu le sentiment d’avoir été fidèle à ses principes en ayant pris « le meilleur joueur » disponible à chaque pick, tout en restant ouvert à de futurs échanges. Il a également souligné l’importance de la relation née entre Malaki Branham et Blake Wesley au cours de ce fameux workout.

« Les deux étaient fous après une session de trois-contre-trois lorsqu’ils n’ont plus été mis dans la même équipe. C’est quelque chose que nous avons vu et identifié. Encore une fois, je reviens sur les choses qui ne sont pas spécifiques à une compétence, des éléments intangibles, mais qui sont importants pour la construction d’une équipe. Non seulement nous avons eu ces retours lorsque nous avons appelé leur entourage pour poser des questions à leur sujet, mais nous l’avons vu sous nos yeux lorsqu’ils étaient venus », a-t-il confié.

C’est d’ailleurs la prochaine étape qui attend les trois rookies de San Antonio, une fois leur conférence de presse de présentation prévue dans la foulée à San Antonio : la salle d’entraînement, « à travailler, se pousser les uns les autres, et grandir ensemble », a conclu Brian Wright.