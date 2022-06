Les Rockets laissent Jae’Sean Tate tester le marché

Après les arrivées via la Draft des rookies Jabari Smith Jr. et Tari Eason, Jae’Sean Tate n’est finalement pas conservé par les Rockets. The Athletic rapporte rapporte en effet que les dirigeants de la franchise ont décidé de ne pas activer la « team option » (à 1.9 million de dollars) pour la troisième et dernière saison du contrat de leur ailier à tout faire.

Arrivé dans le Texas en 2020 comme free agent, après un cursus universitaire complet à Ohio State (2014/18) suivi de deux saisons à l’étranger (la première en Belgique, la seconde en Australie), Jae’Sean Tate s’est fait une place dans le projet de reconstruction des Rockets avec sa bonne défense et son opportunisme en attaque.

Free agent protégé, le natif de l’Ohio ne va pas forcément faire ses valises puisque ses dirigeants souhaitent lui proposer une prolongation de contrat. Alors pourquoi ne pas activer sa « team option » ? Parce que l’an prochain, il aurait été free agent non protégé, alors que cette saison, il est protégé et ils pourront s’aligner sur n’importe quelle offre concurrente.