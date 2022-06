Kevin Durant : « Quoi qu’il arrive, l’amitié sera toujours là »

Entre les blessures et le Covid, Kevin Durant et Kyrie Irving n’ont joué que 44 matches de saison régulière ensemble. C’est très peu, et rien ne dit qu’il y aura un 45e match à la rentrée… Irving a la possibilité de tester le marché, en jouant sa « player option », et son objectif serait de négocier un nouveau gros contrat. Sauf que la direction n’a pas envie de revivre la même saison, avec un joueur non vacciné qui ne peut pas jouer à domicile, et les dirigeants préfèrent un contrat de courte durée, avec des primes d’objectif.

Une situation compliquée, qui pourrait déboucher sur un transfert d’Irving, voire même de Kevin Durant qui avait associé son destin à celui de son ami.

« Je ne m’implique pas du tout. Je ne peux pas m’en mêler » a répondu Durant dans le podcast d’Eddie Gonzales. « C’est son gagne-pain. C’est beaucoup plus important que moi. Être free agent, c’est l’un des moments les plus importants de votre carrière. Cela ne peut être influencé par personne d’autre. Je fais juste ce que j’ai à faire et j’attends le moment venu. Il ne peut rien se passer pour l’instant. Je ne pense même pas qu’il puisse prendre la décision de faire jouer sa clause avant le 29. Je laisse les choses se dérouler, mais je garde un contact régulier avec Ky et je vois ce qui se passe. C’est quelque chose qui est tellement hors de mon contrôle que je ne veux pas en faire partie. Mais nous verrons bien ce qui se passe. »

« Je comprends pourquoi il y a autant de bruit autour de nous »

Cette incertitude doit forcément agacer, mais Durant assure qu’il sait faire la part des choses. « J’en suis là avec cette histoire. Le basket est évidemment la chose la plus importante mais j’essaie de ne pas le laisser faire obstacle à la décision personnelle de quelqu’un d’autre. Comme je l’ai dit, quoi qu’il arrive, l’amitié sera toujours là. »

Et que pense-t-il des rumeurs et des articles publiés cette semaine ?

« C’est juste des articles. Vous savez comme ça se passe à cette période de l’année… Il y a la Draft, les Finals viennent de se terminer. Il faut maintenir le contact, faire en sorte que les gens s’impliquent. Donc, évidemment, c’est un sujet intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de notre équipe. L’incertitude avec Ben qui ne joue pas avec nous, le fait que nous ayons été balayés en playoffs, la situation de Kyrie qui est free agent. Donc il y a beaucoup d’incertitudes dans notre équipe. Je comprends pourquoi il y a autant de bruit autour de nous, mais individuellement, on contrôle ce qu’on peut. Quand le moment sera venu, tout s’arrangera tout seul« .