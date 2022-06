Draft 2022 | Avec Ousmane Dieng et Hugo Besson, les New Zealand Breakers se frottent déjà les mains

L’Australie est devenu un l’un des championnats satellites de la NBA ces dernières années, avec des prospects du monde entier qui viennent profiter du « Next Stars Program ».

Un nouveau cap pourrait être franchi par les New Zealand Breakers, qui pourrait être le premier club de NBL à envoyer deux joueurs en NBA la même année, avec ses deux espoirs français : Ousmane Dieng (19 ans, 2m08) et Hugo Besson (21 ans, 1m94).

Une progression remarquée au fil de la saison

Invité dans la « Green Room », Ousmane Dieng est ainsi susceptible d’atterrir dans la première partie du premier tour. Son défi principal sera ensuite de s’adapter à un nouvel environnement avec des exigences plus élevées sur tous les points. Mais son coach aux Breakers, Mody Maor, a bon espoir de voir son protégé relever le défi, comme il l’a fait en cours d’exercice cette saison, avec une deuxième partie de bien meilleure facture.

« On s’attend à ce qu’un jeune joueur de 18 ans qui entre dans un environnement professionnel pour la première fois ait des difficultés et s’adapte. Ousmane a travaillé dur et le résultat final est à la hauteur de ce qu’on espérait, alors qu’il a trouvé ses marques pour commencer à contribuer de manière significative. Nous avons été très heureux de la façon dont Ousmane a terminé sa saison ».

Après avoir terminé meilleur marqueur d’un championnat professionnel (en Pro B) pour sa première saison pleine, Hugo Besson est lui aussi en passe de réussir son pari, même s’il est annoncé au deuxième tour.

Le fils de Jean-Paul Besson a été productif, tournant à 14 points, 4 rebonds et 2.3 passes décisives en moyenne sur 25 matchs, avec pour lui aussi une progression constante au fil de la saison au sein d’un nouvel environnement.

« Hugo a été un rayon de soleil pendant toute la saison », a poursuivi Mody Maor. « Nous avons vu un manque de constance dans une certaine mesure, ce qui est normal pour un jeune joueur. D’abord, vous atteignez le niveau que vous pouvez atteindre, puis plus tard vous trouvez comment le reproduire tous les soirs et devenir régulier ».

Indemnité et visibilité pour les New Zealand Breakers

La perspective d’envoyer deux joueurs en NBA la même année représenterait un gros accomplissement pour les New Zealand Breakers, car au-delà de l’aspect financier, le club va bénéficier d’une belle exposition dans sa politique de formation et dans sa capacité d’attirer les meilleurs jeunes de la planète basket.

« Nous ne regrettons pas d’avoir signé Ousmane et Hugo », a pour sa part déclaré le propriétaire Matt Walsh. « Ils ont été de grands pros, ils ont travaillé comme des fous. Si vous me demandez ce que nous avons raté cette saison (les Breakers ont fini derniers de NBL), ça n’a rien à voir avec ces deux gars ».

Pour les deux joueurs aussi, l’expérience aura été une réussite. Ousmane Dieng et Hugo Besson devraient clairement faire des petits… « Cette saison m’a rendu plus résistant, elle m’a rendu meilleur dans tous les aspects. Si quelqu’un me demandait s’il devait rejoindre les Breakers, je lui dirais d’y aller », a indiqué Ousmane Dieng.

Avant les Breakers, Pau-Lacq Orthez (avec Boris Diaw et Mike Pietrus) en 2003 et Cholet (avec Nando De Colo et Rodrigue Beaubois) en 2009, avaient également réussi à faire drafter deux joueurs tricolores la même année. Le Partizan Belgrade en 2002 et le club serbe du KK Mega Basket, référence en la matière, l’a aussi réussi deux fois (2014, avec notamment Nikola Jokic, et trois joueurs en 2017), mais tous n’ont pas évolué en NBA derrière. C’est aussi là que réside le défi pour les New Zealand Breakers.