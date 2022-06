Ça commence à manœuvrer en vue de la Draft 2022, qui aura lieu le 23 juin. Notamment du côté de Memphis, qui dispose du 22e choix d’Utah mais également de son 29e choix lors de la cérémonie.

Sauf que les Grizzlies ont déjà 12 joueurs sous contrat pour la saison prochaine, et selon Marc Stein, le club ne pense pas pouvoir offrir du temps de jeu à deux rookies. L’idée serait donc de grouper les deux choix afin de les échanger contre un « pick » un peu mieux placé, afin donc de ne mettre la main que sur un seul débutant.

Cela ne permettra sans doute pas au club du Tennessee de faire un bond dans la « lottery », et sans doute que Memphis ne pourra pas obtenir mieux qu’un 16e ou qu’un 17e choix.

Mais peut-être que cela sera suffisant pour que les Grizzlies mettent la main sur un joueur plus intéressant, eux qui pourraient perdre Tyus Jones et Kyle Anderson lors de la « free agency » et qui ont pris l’habitude de faire des bonnes pioches, comme avec Desmond Bane (30e choix) et Xavier Tillman (35e choix), avec des choix bas.