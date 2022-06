Highlights | Le best-of des joueurs élus MVP des Finals

Depuis 1969, ils sont 33 joueurs à avoir reçu le trophée de MVP des Finals et on les retrouve tous dans cette vidéo de la NBA. Du premier, Jerry West, seul vainqueur défait en Finals, au dernier, Stephen Curry, enfin sacré cette saison.

Dans ces presque neuf minutes, c’est évidemment Michael Jordan (1991-1993, 1996-1998) qui est le plus présent, avec ses six trophées individuels. Derrière lui, LeBron James (2012, 2013, 2016 et 2020), quatre fois sacré. Suivent ensuite Magic Johnson, Shaquille O’Neal et Tim Duncan, qui ont fait le triplé.

Sans oublier les Européens, avec Tony Parker, le premier joueur du Vieux continent à inscrire son nom à ce prestigieux palmarès en 2007, avant Dirk Nowitkzki (2011) et Giannis Antetokounmpo, la saison passée.