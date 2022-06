Les Warriors se préparent à leur match le plus difficile

« On va finir cette série à Boston. » Ainsi s’est exprimé Steve Kerr, dans le vestiaire des Warriors, à la sortie du Game 5 remporté par les Californiens. Ces derniers n’ont aucunement l’intention de laisser passer leur première chance de remporter une quatrième manche, synonyme de titre NBA.

Malgré cette confiance affichée, liée au fait d’avoir remporté les deux derniers matches, les Warriors sont conscients de la difficulté de la tâche. « Ce sont certainement des matchs difficiles. C’est l’état d’esprit qu’on doit avoir : un match pour terminer une série est probablement le plus difficile à jouer », estime Andre Iguodala.

Il faut dire que Golden State, même si Steve Kerr repousse l’idée d’un « fil rouge » en la matière, commence à avoir de l’expérience dans pareille situation dans ces playoffs. À trois reprises, une fois à chaque tour, ils ont en effet grillé une cartouche au moment de conclure une série : Game 4 perdu à Denver, puis Game 5 perdu (très, très largement) à Memphis, Game 4 perdu également à Dallas.

Dans les trois cas, les Warriors ont assuré leur qualification lors de la rencontre suivante, à domicile. On rappelle que les Nuggets et les Mavs avaient disputé ce quatrième match d’abord dans l’optique d’éviter le « sweep ». Les Celtics, eux, vont jouer pour ne pas voir le titre leur échapper.

« On sait qu’ils vont jouer avec un sentiment de désespoir. Donc pour qu’on puisse en faire autant ou plus, il va falloir fournir notre plus gros effort de l’année », juge Klay Thompson.

81% de chances de gagner le titre

Ce dernier ajoute : « On en a discuté, et je ne crois pas qu’on pense trop au titre. On est dans le moment présent. Ce n’est pas se rendre service de penser à des choses qui n’existent pas encore. Mais je peux vous le dire : on est tous prêts pour cette opportunité. »

Les Warriors restent dans tous les cas dans une situation relativement confortable puisque dans 81% des cas, l’équipe qui mène 3-2 en finale remporte le titre (39-9).

« Heureusement, après avoir été six fois en finale, avoir connu beaucoup d’occasions différentes de conclure, on sait ce qu’il en est niveau nervosité. On peut compter sur cette expérience, c’est sûr », juge Stephen Curry dont la formation avait manqué l’occasion de conclure en 2017 sur le parquet des Cavs, avant de l’emporter lors du Game 5.

Le meneur fait donc le distinguo entre terminer une série de playoffs classique et une finale NBA. « Au final, une fois sur le parquet, il faut autant que possible être dans le moment présent, ne pas s’inquiéter des conséquences d’une victoire ou d’une défaite. La seule opportunité qu’on a, ce sont ces 48 minutes. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu’un qui se trouve dans cette situation, c’est de rester dans l’instant présent, car ce sera le match le plus difficile que vous ayez jamais joué dans votre carrière, compte tenu des enjeux. »