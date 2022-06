En raison du flou au Nigeria, Ike Diogu se tourne vers la Big3

Sélectionné en équipe nationale pour les qualifications africaines à la prochaine Coupe du monde, Ike Diogu était aussi de ceux qui avaient dit les choses clairement : le capitaine des D’Tigers quitterait l’équipe si le président Musa Kida n’était pas remplacé à la tête de la fédération nigériane de basket (NBBF).

Depuis, la situation dans les instances nigérianes s’est largement dégradée au point qu’une décision simple et drastique a été prise : pendant deux ans, aucune équipe nationale ne participera aux compétitions internationales. Conséquence directe : le joueur de 38 ans a préféré s’engager en Big3, avec l’équipe Bivouac qui appartient partiellement à Snoop Dogg et est coachée par Gary Payton.

L’intérieur, drafté à la 9e position en 2005 par les Warriors, avait déjà été approché par le passé par la ligue d’Ice Cube. Mais ses impératifs avec les D’Tigers lui empêchaient d’en être, jusqu’à cette année.

« Beaucoup de choses se passent avec l’équipe nationale en ce moment, alors j’ai décidé de prendre une décision juste pour moi personnellement, sur la base de certains retours reçus, et pas nécessairement au sujet de l’interdiction. Je me suis simplement dit que mon été allait être plus libre que les années précédentes », résume-t-il.

Loyauté envers son pays

Ce dernier, qui a disputé six bouts de saisons NBA (Warriors, Pacers, Blazers, Kings, Clippers et Spurs), dit vouloir aborder cette compétition avec la « même intensité » que pour une autre et avoir une approche « très sérieuse ». « On ne sait jamais qui regarde. Chacun de mes matches est une vitrine, parce que quand vous commencez à vieillir, les gens regardent ce chiffre (l’âge) et ont un peu peur. »

L’intérieur, qui évoluait au sein du Zamalek SC dans la Basketball Africa League (BAL), estime avoir une bonne occasion de prouver qu’il est toujours en pleine forme et capable d’être efficace. « On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais j’espère participer à une autre saison de la BAL », affiche-t-il.

Quant à un éventuel retour en sélection, là encore, c’est très flou : « On ne peut jamais exclure quoi que ce soit. […] J’ai prêté allégeance au pays depuis le premier jour. Les gens doivent demander aux personnes au pouvoir si elles veulent avoir quelqu’un comme moi dans l’équipe. Ils ne seront probablement pas en mesure d’obtenir ces réponses. […] Je pense que tout le monde sait exactement où se situe ma loyauté. »