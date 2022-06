Klay Thompson, l’océan comme deuxième refuge

En 2019, alors qu’il avait démarré doucement lors des trois premiers matchs de la série face aux Clippers, Klay Thompson avait expliqué s’être remis la tête à l’endroit en allant piquer une tête dans l’océan Pacifique.

Avant le Game 5 face aux Celtics, le « Splash Brother » a remis ça et ça lui a visiblement encore fait du bien, puisqu’il a été décisif pour Golden State dans la rencontre avec une grosse défense et 21 points, à 5/11 de loin.

L’océan Pacifique de la Baie de San Francisco n’est pourtant jamais très chaud (18°C à l’heure actuelle) mais pour Klay Thompson, c’est une façon de se ressourcer. Une habitude qu’il a développée durant sa convalescence.

« Peu importe la période de l’année, même s’il fait froid dans la Baie, dans les 15°C, et que le soleil brille, je mets un point d’honneur à me jeter dans l’océan » a-t-il expliqué pour conclure sa conférence de presse. « Je pense que l’océan a des propriétés curatives qu’une piscine ou un bain froid n’ont pas. Et le fait d’être immergé dans la nature comme ça me rend vraiment heureux, tout mon corps se sent si bien quand je sors de l’eau froide… Honnêtement, on se sent un peu plus proche de Dieu quand on regarde le ciel magnifique et qu’on est dans l’océan. Je suis Verseau, donc j’ai toujours aimé l’eau. C’est vraiment mon endroit préféré, à part les parquets. »

Ses cinq réussites à 3-points portent en tout cas son total à 104 en Finals. Seul Stephen Curry (146) fait mieux dans l’histoire, LeBron James étant lui resté à 101.