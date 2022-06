Une date de sortie pour la Air Jordan 7 Citrus

La Air Jordan 7 pourrait bien être l’un des modèles phares de la deuxième partie d’année 2022. Celui-ci fête en effet ses trente ans cette année, l’occasion de ressortir les coloris qui ont fait son succès, comme la AJ 7 « Citrus », commercialisée pour la première fois en 2006.

La paire est dotée d’une tige principalement en nubuck noir, avec des finitions et le « Jumpman » en jaune « Citrus » au niveau de la cheville. La tirette et les inscriptions sur la languette ressortent en rouge. Les deux couleurs apparaissent également sur le talon, estampillé d’un « Jumpman » rouge, et au niveau de la semelle intermédiaire.

Alors qu’une sortie à l’automne prochain avait été évoquée en décembre, la Air Jordan 7 Citrus pourrait finalement débarquer dès le 2 juillet, sur l’application SNKRS dans un premier temps, au prix de 200 dollars.

(Via NiceKicks)

