Les Knicks prêts à faire revenir Carmelo Anthony ?

Avec 13.3 points de moyenne du côté de Los Angeles, Carmelo Anthony a réalisé une 19e saison NBA très correcte, dans la lignée des deux dernières qu’il avait passées à Portland.

L’ancien joueur de New York et de Denver a confirmé qu’il pouvait toujours marquer des points, en sortie de banc. Et comme depuis trois saisons, il n’est payé que le salaire minimum (2.6 millions de dollars), il représente un excellent rapport qualité/prix.

C’est sans doute pour cela que les Knicks seraient en pleine réflexion pour le faire peut-être revenir d’après les informations du New York Post. Nos confrères annoncent des « discussions internes » au sein de la franchise concernant le dossier Melo, qui est libre cet été et a joué, on s’en souvient, à New York entre 2011 et 2017.

Après une saison ratée (37 victoires pour 45 défaites) et sans playoffs, comme les Lakers d’ailleurs, les Knicks ont évidemment besoin de changer certaines choses pour rebondir, mais pas sûr que l’arrivée de Carmelo Anthony soit une priorité.

Les dirigeants devront déjà gérer avant tout les cas de Kemba Walker et Mitchell Robinson. Le premier a été écarté deux fois de la rotation durant la saison régulière et il faudra lui trouver un point de chute, avec sa dernière année de contrat à 9.2 millions de dollars. Le second est libre cet été et reste courtisé par plusieurs franchises depuis quelques mois. Pour conserver l’intérieur, il faudra sans doute sortir le chéquier.

On sait aussi qu’ils voulaient attirer Jalen Brunson, lui aussi free agent durant l’intersaison et que les Mavericks veulent absolument conserver. C’est peut-être d’ailleurs parce que le joueur de Dallas sera compliqué à signer que les Knicks ont des vues sur Tyus Jones, et qu’ils se positionnent sur d’autres free agents, comme Anthony…